உடலுறவுக்கு முன்.. பிறந்த தேதியை எல்லாம் செக் செய்ய முடியாது! மைனர் பலாத்கார வழக்கில் டெல்லி ஐகோர்ட்

Delhi

டெல்லி: மைனர் சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாரில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு ஒன்றை அளித்துள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் 18 வயதுக்கும் குறைவான சிறுமி ஒருவருடன் பாலியல் உறவு வைத்திருந்த இளைஞர் ஒருவர் மீது பாலியல் பலாத்கார புகார் கொடுக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிமன்றம் கூறிய சில கருத்துகள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

A person in a consensual physical relationship is not required to judicially scrutinise the date of birth of his partner: (மைனர் பாலியல் பலாத்கார வழக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் ) Delhi High Court about consensual physical relationship case.