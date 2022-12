8 மாதங்கள்.. 46 கிலோ எடையை குறைத்த போலீஸ் உயரதிகாரி.. வியக்க வைக்கும் ஆச்சர்ய 'டயட் ப்ளான்'

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லி காவல்துறை உயரதிகாரி ஒருவர் கடந்த எட்டே மாதங்களில் 46 கிலோ எடையை குறைத்து, சூப்பர் போலீஸாக அவதாரம் எடுத்துள்ள புகைப்படங்கள்தான் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

உடல் எடையை குறைக்க முடிவு செய்த அவர், உணவுப்பழக்கத்தை மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கை முறையையே அடியோடு மாற்றியதாலேயே, இத்தனை குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு கிலோவை குறைக்க முடிந்ததாக கூறுகிறார்.

உடல் எடையை ஆரோக்கியமான முறையில் குறைக்க பல சூப்பர் டிப்ஸ்களையும், தான் கடைப்பிடித்த 'டயட்' பிளானையும் அனைவரிடமும் பகிர்ந்துள்ளார் அந்த போலீஸ் அதிகாரி.

English summary

A senior Delhi Police officer who lost 46 kg in the last eight months and transformed into a super cop. His photos are going viral on social media.