"நீங்கள் அரசனாகவே இருந்துவிட முடியாது.." குற்றவியல் அடையாள மசோதாவிற்கு எதிராக தயாநிதி மாறன் ஆவேச உரை

டெல்லி : மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதா மக்கள் விரோதமானது எனவும், கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது என்று, திமுகவைச் சேர்ந்த, மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் இன்று லோக்சபாவில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் பேசினார்.

சிறைக் கைதிகள், குற்றவாளிகளின் கருவிழி, ரத்தம் உள்ளிட்ட உயிரியல் மாதிரிகளை சேகரித்து வைக்க அனுமதியளிக்கும் வகையிலான, குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதாவை கடந்த வாரம் மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

இதன்படி, எந்தவொரு தடுப்புக்காவல் சட்டத்தின் கீழும் கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளி அல்லது காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள எந்தவொரு நபரும், காவல் அதிகாரிகளுக்கு கை விரல், கால் தடம் போன்ற பதிவுகளை வழங்க வேண்டும்.

புயலை கிளப்பும் குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதா - தனிநபர் உரிமையை பறிக்கிறதா? ஏன் இவ்வளவு எதிர்ப்பு?

DMK MP Dayanidhi Maran has put forward strong arguments in the Lok Sabha that the criminal procedure identity bill introduced by the central government is anti-people and anti-federal.