"எளிய மக்களை இழிவுபடுத்தாதீங்க".. இலவசங்கள் குறித்த பிரதமர் மோடியின் பேச்சால் கெஜ்ரிவால் கோபம்!

Delhi

டெல்லி: இலவசங்கள் கொடுப்பது குறித்து பிரதமர் மோடி பேசி வரும் நிலையில், ஏழை மக்களை இப்படி இழிவுபடுத்த வேண்டாம் என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார்.

தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குகளை பெறுவதற்காக அரசியல் கட்சிகள் இலவசங்களை கொடுக்கும் கலாசாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார்.

மத்திய பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி இலவசங்களுக்காக தங்கள் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்படுவதாக வரி செலுத்துபவர்கள் வேதனைப்படுவதாக கூறியிருந்தார்.

