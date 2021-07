'சீரம் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி தரக்கூடாது..' அரசுக்கு வல்லுநர் குழு பரிந்துரை.. ஏன் இந்த திடீர் முடிவு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: 2-17 வயதுடைய சிறார்களுக்கு புதிய கோவாவாக்ஸ் என்ற தடுப்பூசி சோதனை நடத்த சீரம் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளிக்கக் கூடாது என்று மத்திய அரசின் வல்லுநர் குழு பரிந்துரை அளித்துள்ளது.

கொரோனா பரவல் இன்னும் எந்த நாட்டில் இருந்து முழுவதுமாக ஒழிக்கப்படவில்லை. சில நாடுகள் மட்டும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மூலம் கொரோனா பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளது.

கொரோனா வேக்சின்கள் மூலம் மட்டுமே வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பது வல்லுநர்களின் கருத்து. இதனால் அனைத்து நாடுகளும் தடுப்பூசி பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.

இந்தியாவில் 4 லட்சத்தை எட்டப்போகும் கொரோனா மரணங்கள் - இன்று புதிதாக 1,005 பேர் பலி

English summary

The Centre’s panel has recommended against allowing Serum Institute of India clinical trials of Covavax on children. SII is producing Indian version of US Corona vaccine Novavax Corona vaccine.