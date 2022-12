ஒரே முட்டுக்கட்டை.. ஓபிஎஸ்சுக்கு எதிராக இடைக்கால உத்தரவு வேண்டும்.. எடப்பாடி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு மீண்டும் திங்கட்கிழமை உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது. இந்நிலையில் தான் ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பு வாதத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், அவரை கட்டுப்படுத்தும் வகையிலும் இடைக்கால உத்தரவு கோரி எடப்பாடி பழனிச்சாமி சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 6ம் தேதி வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த வழக்கு வரும் திங்கட்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ள வாதத்தை ஏற்ககூடாது என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள கூடுதல் மனுவில், ‛‛நிலுவை மனுக்களை காரணம் காட்டி தீர்மானங்களை செயல்படுத்தகூடாது என ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பு கூறுவது சட்டப்படி ஏற்புடையதல்ல. உச்சநீதிமன்ற நிலுவை வழக்குகளை சுட்டிக்காட்டி யாரையும் செயல்படவிடாமல் ஓ பன்னீர் செல்வம் தடுத்து வருகிறார். தேர்தல் ஆணையத்தை வழக்கில் எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கப்படவில்லை. இருப்பினும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாட்டுக்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும். இதுதொடர்பாக இடைக்கால உத்தரவு போடப்பட வேண்டும்'' என கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

The case related to the AIADMK general committee issue is scheduled to be heard again in the Supreme Court on Monday. In this case, an additional petition has been filed in the Supreme Court on behalf of Edappadi Palaniswami against the argument of O Panneer Selvam.