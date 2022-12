சுதந்திரம் கிடைத்து 75 ஆண்டுகளாகியும்.. எட்டாக்கனியாக உள்ள பாஸ்போர்ட்! இத்தனை பேரிடம்தான் இருக்கா?

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் கடந்தும் பாஸ்போர்ட் என்பது பலருக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருப்பது சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

வெளிநாடு செல்வதற்கு மட்டுமல்லாமல் தனி நபரிடம் இருக்க வேண்டிய முக்கிய ஆவணங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் பாஸ்போர்ட்டை, வெறும் சொற்ப எண்ணிக்கையிலான இந்தியர்களே வைத்துள்ளதும் வெட்ட வெளிச்சமாகியுள்ளது.

பாஸ்போர்ட் கிடைப்பதில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது.. ஏன் குறைவான நபர்கள் மட்டுமே பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு காண்போம்.

ஓ ரபேல் வாட்சை இப்படித்தான் வாங்குனாரா? திமுக ரிலீஸ் செய்த வீடியோ! அண்ணாமலைக்கு எகிறிய பிரஷர்

English summary

A recent study has revealed that even after 75 years of India's independence, very few people having passport in the country.