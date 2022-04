"பயங்கர சத்தம்!" அதுவும் பிரதமர் பேரணி நடக்கும் இடத்தில் இருந்து.. சில கிமீ தொலைவில்! பரபர காஷ்மீர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காஷ்மீர் செல்ல உள்ள நிலையில், அங்குப் பயங்கர சத்தத்துடன் எதோ ஒன்று வெடித்துச் சிதறியதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

காஷ்மீருக்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழக்கும் சட்டப்பிரிவு 370ஐ மத்திய அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ரத்து செய்தது. காஷ்மீரும் இரு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

மாநில அரசு இல்லாத நிலையில், ஆளுநரே அங்கு அரசியல் ரீதியாக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கவனித்து வந்தார். 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அங்கு அரசியல் நடவடிக்கைகளும் இல்லை.

English summary

An explosion was reported few km away from the venue for Prime Minister Narendra Modi's rally in Jammu and Kashmir: (பிரதமர் மோடி பேரணி நடைபெறும் இடத்தில் இருந்து சில கிமீ தூரத்தில் குண்டுவெடிப்பு) Boomb blast near Prime Minister Narendra Modi's rally in kashmir.