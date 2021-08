சிறுமி பாலியல் பலாத்கார விவகாரம்.. ராகுல் காந்தியின் சர்ச்சைக்குரிய பதிவை நீக்கிய பேஸ்புக்!

Delhi

டெல்லி: பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோருடன் இருந்த ராகுல் காந்தியின் பதிவை பேஸ்புக் நிறுவனம் நீக்கி இருக்கிறது.

தலைநகர் டெல்லியில் தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் 9 வயது தலித் சிறுமி பூசாரி மற்றும் 3 பேரால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. சிறுமிக்கு நீதி வேண்டும் என பலர் தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தி வந்தனர்.

