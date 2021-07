ஸ்டிரிட்..! புதிய ஐடி விதிகள்.. 3 கோடி பதிவுகளை தூக்கிய பேஸ்புக்.. இன்ஸ்டா & கூகுள் நடவடிக்கை என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: புதிய ஐடி விதிகளின் கீழ் கடந்த மே 15 முதல் ஜூன் 15 வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் சுமார் மூன்று கோடி பதிவுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பேஸ்புக் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் புதிய ஐடி கொள்கையை அறிவித்தது. இந்த புதிய கொள்கைகளுக்கு ஏற்றப்படி டிஜிட்டல் நிறுவனங்கள் மாற்றிக் கொள்ள 3 மாதங்கள் கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த விதிகளை ட்விட்டர் தவிர பேஸ்புக், கூகுள் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் ஏற்றுக் கொள்வதாக அறிவித்துவிட்டன.

English summary

Facebook "actioned" over 30 million content pieces across 10 violation categories during May 15-June 15 in the country. Instagram took action against about two million pieces across nine categories during the same period.