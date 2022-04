டெல்லி அனுமன் ஜெயந்தி வன்முறை! துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டது மைனர் சிறுவனா? வெளியான பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: நேற்று அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தின் போது ஏற்பட்ட வன்முறையில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக, பலரை போலீசார் கைது செய்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் நேற்றைய தினம் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அதன்படி டெல்லி ஜஹாங்கிர் பூரி பகுதியில் நேற்று அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அங்கு திடீரென வன்முறை ஏற்பட்டது. இந்த திடீர் வன்முறையால் அப்பகுதி முழுக்க போர்க் களம் போலக் காட்சி அளித்தது.

14 arrested following to clash broke out between two communities following yatra organised Hanuman Jayanti at Delhi: (தலைநகர் டெல்லியில் அனுமன் ஜெயந்தி கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை) WHat happened during delhi violence.