நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி.. டெல்லியை மீண்டும் அதிர வைக்க விவசாயிகள் திட்டம்.. பரபர தகவல்!

டெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடந்து வரும் நிலையில் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக சென்று போராட்டம் நடத்த விவசாயிகள் முடிவு செய்துள்ளனர். இதனால் தலைநகர் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை கண்டித்து தலைநகர் டெல்லியில் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் 8 மாதங்களை கடந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த குடியரசு தினத்தன்று டெல்லியில் நிகழ்ந்த வன்முறை, கடும் குளிர், மழை, கொரோனா அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றை எல்லாம் தாங்கி பெண்கள், குழந்தைகள் என குடும்பத்துடன் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

