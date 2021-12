முடிவுக்கு வருகிறதா டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டம்? நாளை வெளியாகிறது அறிவிப்பு?

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: 3 வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்ப பெற்றதை அடுத்து போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து விவசாயிகள் நாளை பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர்.

வேளாண் சட்டங்கள் வாபஸ் பெறப்பட்டாலும் 6 முக்கிய கோரிக்கைகளை பிரதமர் மோடிக்கு சம்யுக்தா கிசான் மோர்ச்சா என்ற விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு கடிதம் ஒன்றை ஏற்கனவே அனுப்பி உள்ளது.

நாளை நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் போராட்டத்தை கைவிடுவது குறித்து விவசாயிகள் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பார்கள் என அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Samyukt Kisan Morcha could take a final call to withdraw the agitation against the central government's three farm laws. A final decision in this regard is likely to be taken on Wednesday.