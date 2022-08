யுபிஐ ஆப்களுக்கு ஆப்பா? சேவைகளுக்கு இனி தனி கட்டணமா? குழம்பிப் போன மக்களுக்கு வந்த கூல் பதில்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கூகுள் பே, போன்பே போன்ற யுபிஐ சேவைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில் அதுபோன்ற திட்டம் எதுவும் இல்லை என மத்திய நிதி அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டுகளைப் போல மக்கள் வங்கி சேவைகளைப் பெற தற்போதைய தொழில்நுட்ப உலகில் வங்கிகளுக்குச் செல்ல வேண்டியது இல்லை.

இருந்த இடத்திலேயே பணம் பெறுதல் அனுப்புதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும். இதற்காக கூகுள் பே, போன் பே, பேடிஎம் உள்ளிட்ட பல்வேறு டிஜிட்டல் செயலிகள் இருக்கின்றன.

English summary

Union Finance Ministry has clarified that there is no such plan after it was reported that charges will be charged for UPI services like Google Pay ;