‘ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு பதவி’ ராகுலின் பக்கா பிளான்! கரையேறுமா காங்கிரஸ்? கைகொடுக்குமா திட்டங்கள்?

டெல்லி : நீங்கள் என் குடும்பம் நான் உங்களுடைய குடும்பம், நாம் அனைவருமே ஒரே குடும்பம் என நிர்வாகிகள் மத்தியில் உருக்கமாக பேசிய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு பதவி என்ற விஷயத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன் என கூறியுள்ளார்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் 3 நாள் சிந்தனை அமர்வு மாநாடு நவ் சங்கல்ப் சிந்தன் ஷிவிர் என்ற பெயரில் நடைபெற்று வருகிறது.

வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கும் தொடர் தோல்விகளால் துவண்டு போய் உள்ள கட்சிக்கு புத்துயிரூட்டும் வகையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

