தாய்மொழி கணக்கெடுப்பு பணி தீவிரம்.. இதுவரை 576 மொழிகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - மத்திய அரசு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: தாய்மொழி கணக்கெடுப்புப் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக கூறியுள்ள மத்திய அரசு, இதுவரை 576 மொழிகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

மொழிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என பல அரசியல் கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

தமிழகம், உத்தரபிரதேசத்தில் தாய்மொழி கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

உலகத் தாய்மொழி தினம்...பிரான்சில் இணைய வழியில் சிறப்புக் கொண்டாட்டம்

English summary

The Ministry of Home Affairs said it completed mother tongue survey with field videography of 576 languages and dialects across the country.