விவசாயிகளை நசுக்கும் வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்க - டிராக்டரில் வந்து வலியுறுத்திய ராகுல் காந்தி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: விவசாயிகளின் குரல்களை அரசு அடக்குவதாகவும், அவர்கள் கூற விரும்பும் செய்தியை நாடாளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார். நாடாளுமன்றத்திற்கு இன்று டிராக்டரில் வந்த ராகுல்காந்தி மத்திய அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் கடந்த 7 மாத காலமாக போராடி வருகின்றனர். கடும் மழை, வெயில், குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் விவசாயிகள் டெல்லி எல்லைகளில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அதிமுக அரசு தான் கண்டுகொள்ளவில்லை.. செந்தில்பாலாஜி நடவடிக்கை எடுப்பார் என நம்புகிறேன் -கனிமொழி MP..!

வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்ப பெரும் வரைக்கும் சொந்த வீடுகளுக்குத் திரும்பப் போவதில்லை என்று பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Congress leader Rahul Gandhi drives a tractor to reach Parliament, in protest against the three farm laws. Congress leader Rahul Gandhi told press person near parliament, I've brought farmers' message to Parliament. Govt are suppressing voices of farmers and not letting a discussion take place in Parliament. They'll have to repeal these black laws said Rahul Gandhi.