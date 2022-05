‛மசூதிபோல் இருக்கே என தோண்டிவிடாதீர்’... இது அணு ஆராய்ச்சி மையம்... பாஜகவை பந்தாடிய பெண் எம்பி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தாஜ்மஹால் பற்றி சர்ச்சை கருத்துகள் எழுந்த நிலையில் ஞானபாவி மசூதியில் சிவலிங்கம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் மசூதி போல் இருக்கிறதே என பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தை தோண்டமாட்டார்கள் என நம்புவோம் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெண் எம்பி மஹிவா மொய்த்ரா எம்பி பாஜகவை கிண்டல் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் சில ஆண்டுகளாக மத வழிபாட்டு தலங்கள், உலக அதிசயமாகன தாஜ்மஹால் பற்றி பல்வேறு தரப்பினர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றன. இது பெரும் விவாதப்பொருளாகி வருகிறது.

இத்தகைய செயல்கள் சமீப நாட்களாக அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக கோவில்கள் இருந்த இடத்தில் தான் மசூதிகள், புராதான சின்னங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறி சர்ச்சையை கிளப்பி வருகின்றன.

English summary

The Shivaling located in the Gnanapavi Mosque amid controversy over the Taj Mahal. Trinamool Congress MP Mahua Moitra MP has teased the BJP that, Hope bhabha Atomic Research Centre is not next on the digging list