மேக் இன் இந்தியா - ஹேட் இன் இந்தியா ஒன்றாக இருக்க முடியாது! பட்டியலிட்டு மோடியை விளாசும் ராகுல்

டெல்லி: ‛‛மத்திய அரசின் செயல்பாட்டால் இந்தியாவில் இருந்து 7 உலக பிராண்டுகள், 9 தொழிற்சாலைகள் வெளியேறி உள்ளன. 649 டீலர்ஷிப்புகள், 84 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோய் உள்ளது. மோடி அவர்களே ‛Hate In India' மற்றும் ‛Make In India' ஆகியவை ஒன்றாக இருக்க முடியாது. வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை சரிசெய்ய வேண்டிய நேரம் இது'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசில் நிர்மலா சீதாராமன் நிதி அமைச்சராக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் தான் நாட்டில் பணவீக்கம் அதிகரித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி தினமும் பொருளாதார கொள்கை, வேலைவாய்ப்பின்மை பற்றி பாஜகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது.

English summary

The ease of driving business out of India. 7 Global Brands, 9 Factories, 649 Dealerships, 84,000 Jobs away from India. Modi ji, Hate-in-India and Make-in-India can’t coexist. Time to focus on India's devastating unemployment crisis instead, Congress Rahul Gandhi slams PM Narendra Modi.