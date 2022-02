40 கிமீ வேகத்துக்கு மேல்“நோ”.. 4 வயது குழந்தைகளுக்கும் ஹெல்மெட் கட்டாயம்.. வருகிறது புதிய விதிகள்.!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இருசக்கர வாகனங்களில் பயணிக்கும்போது நான்கு வயதுக்குள் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஹெல்மெட் கட்டாயம் எனவும், நான்கு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பயணிக்கும் இருசக்கர வாகனத்தை 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்திற்கு மேல் இயக்கக் கூடாது என புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் கூறியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய அரசு புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தை அமலுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இதற்கு எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிலையில் பழைய வாகனங்களின் நடமாட்டத்தை குறைக்கும் வகையில் பல்வேறு விதிகளும் அமல்படுத்தப்பட்டது.

நாடு முழுவதிலும் ஒருபுறம் ஆதரவும் மறுபுறம் எதிர்ப்பும் எழுந்த நிலையில், புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் இந்திய அளவில் அமலான நிலையில் தமிழகம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் பின்னர்தான் அமலாக்கப்பட்டது.

English summary

According to reports, the new Motor Vehicle Act states that helmets are mandatory for children under the age of four when traveling on two-wheelers and that motorcycles for children under the age of four should not be driven at speeds exceeding 40 km / h.