காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி.. முதல் சாய்ஸ் அசோக் கெலாட்! காந்தி குடும்பத்தை “இம்ப்ரஸ்” செய்தது எப்படி?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டை காந்தி குடும்பம் அதிகம் நம்புவதற்கான காரணம் என்னவென்று பார்ப்போம்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

அசோக் கெலாட் vs சசி தரூர்.. சூடு பிடித்த காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல்! யாருக்கு அதிக வாய்ப்பு? பின்னணி!

English summary

Let's see why the Gandhi family trusts Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, who is going to be elected for the post of All India Congress Party president? How Ashok Gehlot impressed Gandhi family in Congress election