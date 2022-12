குள்ளமாக இருக்கிறோம்னு பீல் பண்றீங்களா! 18 வயசுக்கு பிறகும் உயரமாக முடியுமாம்! இதை செய்யுங்க போதும்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் பலரும் தங்களால் விரும்பிய அளவுக்கு உயரமாக முடியவில்லை என்று பீல் செய்வதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். 18 வயதான பிறகும் கூட ஒருவரால் உயரமாக முடியும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா! ஆனால் அதுதான் உண்மை.. எப்படி என விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

இப்போதெல்லாம் நன்கு உயரமாக இருப்பதையே பெரும்பாலானோர் விரும்புகின்றனர். இருப்பினும், அனைவராலும் வளரும் பருவத்தில் நல்ல உயரத்தை அடைய முடிவதில்லை. இதன் காரணமாகவே பலரும் இங்கு பீல் செய்து கொண்டிருப்பதைப் பார்த்திருப்போம்.

அதிலும் 18 வயதைக் கடந்துவிட்டால், தங்களால் இனி வளரவே முடியாது என்று அவர்கள் ரொம்ப பீலிங்கில் இருப்பார்கள். ஆனால், உண்மையில் 18 வயதான பிறகும் சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களைச் செய்தால் வளர முடியுமாம். அது என்ன என்பதைப் பார்க்கலாம்.

English summary

Health experts says good diet, nutrition, and exercise will increase your height as a child: Health experts about one's height and how to increase in