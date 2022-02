'நானும் ஒரு தமிழன்தான்'.. நாடாளுமன்றத்தில் நிருபரிடம் 'நச்சென' கூறிய ராகுல் காந்தி.. செம வீடியோ!

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் நிருபர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு ''நானும் தமிழன் தானே'' என்று காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி பதில் கூறிய வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவரை தமிழக நெட்டிசன்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று மத்திய பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வரவேற்பு, எதிர்ப்பு என்று கலவையான விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

The video of Congress MP Rahul Gandhi responding to a question raised by a reporter in Parliament by saying "I am also a Tamil" has gone viral on social media. Tamil Nadu Netizens are praising him