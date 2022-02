எனக்கு ட்விட்டர்ல அக்கவுண்ட்டே இல்லை.. ஆள விடுங்க சாமி - ஜேஎன்யூ துணைவேந்தர் பல்டி!

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சாந்தி ஸ்ரீ பண்டிட் மீது புகார்கள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து தனக்கு ட்விட்டர் கணக்கே இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்தவர் ஜெகதீஷ் குமார். இவர் தற்போது பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விஸ்வரூபம் எடுத்த ஹிஜாப் விவகாரம்.. பதற்றம்.. கர்நாடகாவில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு 3 நாள் விடுமுறை

இதையடுத்து, மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பணியாற்றிவந்த சாந்தி ஸ்ரீ துலிபுடி பண்டிட், டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Santishree Dhulipudi Pandit, who was appointed as Jawaharlal Nehru University (JNU) vice-chancellor on Monday, has denied having a Twitter account amid controversy over tweets allegedly posted from an account named after her. 4