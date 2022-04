கூட்டணி வைக்க கூட வரவில்லை.. எல்லா காயமும் எதையாவது கற்றுக்கொடுக்கிறது! ராகுல் காந்தி உருக்கம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛நாட்டில் இருந்து தினமும் அதிக அன்பை பெறும் வேளையில் ஏராளமான வெறுப்பையும் பெறுகிறேன். எனக்கு ஏற்படும் ஒவ்வொரு காயமும் எதையாவது கற்றுக்கொடுத்து வருகிறது'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி பேசினார்.

உத்தரபிரதேசம், கோவா, பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களுக்கு சமீபத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதில் பஞ்சாப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை இழந்தது. மற்ற 4 மாநிலங்களில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது.

இதனால் காங்கிரஸ் கட்சி மீது ஜி23 அதிருப்தி தலைவர்கள் விமர்சனங்களை அள்ளி வீசினர். சோனியா, ராகுல், பிரியங்கா ஆகியோரை அவர்கள் வசைப்பாடினர்.

கோவை டூ சென்னை! தமிழக காங்கிரஸ் நடத்தும் பாதயாத்திரை! 550 கி.மீ. தொலைவுக்கு 18 நாட்கள் இலக்கு!

English summary

I got a lot of love from the country, I also got hate. Every hurt I get teaches something, says Rahul Gandhi in delhi.