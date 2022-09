ஆப்டிகல் இல்யூசன்: இங்கே 2 பூனைகள் இருக்கு.. உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதா.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க மாஸ் தான்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஆப்டிகல் இல்யூசன் படத்தில் 2 பூனைகள் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு சதவீதத்தினரே இந்த படத்தில் இருக்கும் 2 பூனைகளையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 2 பூனையும் உங்க கண்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்கள் மாஸ் தான்.

கண்களை குழப்பும் ஆப்டிகல் இல்யூசன் படங்களுக்கு இணையத்தில் எப்போதும் தனி வரவேற்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது.

புதிரான இந்த படங்கள் பார்ப்பவர்களை குழப்பம் அடைய செய்வதோடு, நமது கவனிக்கும் திறனை சோதித்து பார்க்கும் விதத்தில் இருக்கும்.

English summary

In an optical illusion image given below there are 2 cats. But only one hundred percent found the 2 cats in this picture. If your eyes can see 2 cats, you are a mass.