இளையராஜா.. அன்னைக்கு பதவியேற்றதோடு சரி.. ஒருநாள்கூட மாநிலங்களவைக்கே போகலயாமே.. "பூஜ்ஜியம்" ரிப்போர்ட்

இளையராஜா குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்கவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது

டெல்லி: மாநிலங்களவையின் நியமன உறுப்பினராக பதவியேற்ற இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, ஒரு நாள் கூட மாநிலங்களவை குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்காத தகவல் வெளியாகியுள்ளது.. அவருடைய வருகைப்பதிவு பூஜ்ஜியமாக இருக்கிறதாம்.

பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்கள், குடியரசுத் தலைவரால் மாநிலங்களவை நியமன உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள்..

அந்தவகையில், மாநிலங்களவை நியமன உறுப்பினர்களாக இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, தடகள வீராங்கனை பிடி உஷா, வீரேந்திர ஹெக்டே, பிரபல தெலுங்கு சினிமா இயக்குநர் ராஜமவுலியின் அப்பா விஜயேந்திர பிரசாத் ஆகியோர் கடந்த வருடம், ஜூலை மாதம் நியமிக்கப்பட்டனர்.

Ilayaraja did not go to rajya sabha even for a day and the attendance details has released