தமிழ்நாடு முழுக்க தட்டி எடுக்கப்போகும் மழை.. "ஆரஞ்ச் அலர்ட் "விடுத்த இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்காலில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரை கனமழை தொடரும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் நாளை முதல் 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. சென்னை தொடங்கி பல மாவட்டங்களில் மழை கொட்டித்தீர்த்தது. பல மாவட்டங்களில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது.

சென்னையில் ஒருநாள் பெய்த மழைக்கே மக்கள் தவித்து போய் விட்டனர். பல பகுதிகளில் வெள்ளநீர் வடிந்தாலும் சில பகுதிகளில் தண்ணீர் வடியவில்லை. வெள்ளம் சூழ்ந்த சென்னையாக மாறி வருகிறது.

English summary

English summary

It has been reported that heavy rain will continue in Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till November 5. According to a notification issued by the Indian Meteorological Department, heavy rain is likely to occur in Tamil Nadu from tomorrow for 4 days.