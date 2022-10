"கத்துக்கணும்யா.. இந்தியாகிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கணும்" - புகழ்ந்து தள்ளிய சர்வதேச நிதியம்

Delhi

டெல்லி: மக்களுக்காக இந்தியா பல புதிய விஷயங்களை செய்து வருவதாகவும், இந்தியாவிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள ஏராளமான விஷயங்கள் இருப்பதாகவும் சர்வதேச நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் மக்களின் வங்கிக் கணக்குக்கு நேரடியாக பணம் செலுத்தும் முறையை சுட்டிக்காட்டி சர்வதேச நிதியம் இவ்வாறு கூறியுள்ளது.

சர்வதேச நிதியத்தின் வருவாய் விவகாரத் துறை துணை இயக்குநர் பாலோ மாவ்ரோ செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது இதனை தெரிவித்தார்.

Paolo Mauro, Deputy Director of the Fiscal Affairs Department at the IMF, said that there is lot to learn from India, especially it's direct money transfer scheme.