பிரதமர் மோடியால் பெரிய நிறுவனங்கள் தான் பயன்பெறுது! 51 சதவீத மக்கள் ஒப்புதல்! வெளியான சர்வே முடிவு

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் கொள்கைகள் பெரும் நிறுவனங்களுக்கு தான் சாதகமாக உள்ளதாக சிவோட்டர் சர்வேயில் 51 சதவீத மக்கள் பதிலளித்துள்ளனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அரசு 8 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்து வருகிறது. 2024ல் மீண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தலிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் பாஜக தீவிரமாக உள்ளது. அதேநேரத்தில் பாஜகவுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு ஹாட்ரிக் வெற்றியை தடுக்க வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

