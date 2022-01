நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஒரு கண் வைக்கும் மோடி அரசு.. பட்ஜெட்டில் அதற்கு மட்டும் இவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அதிகப்படுத்துவதில் மத்திய அரசு உத்வேகத்துடன் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போது அறிவிக்கப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் நெடுஞ்சாலை துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு 30 சதவீதம் அதிகரித்து 1.8 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்கிறார். கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு பிறகு இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

இதையொட்டி 2022-23 நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் குறிப்பாக குறிப்பாக நெடுஞ்சாலைத்துறையை மேம்படுத்துவதில் உந்துதலோடு உள்ளது..

English summary

It has been reported that the allocation for the highways sector will increase by 30 per cent to Rs 1.8 lakh crore in the forthcoming budget as the central government continues to work with impetus to increase infrastructure.