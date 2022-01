இந்தியாவில் 16% தொட்ட பாசிட்டிவ் விகிதம்.. தமிழகம் உட்பட 5 மாநிலங்களில் நிலைமை மோசம்.. அடுத்து என்ன

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் நிலையில், ஒரே நாளில் சுமார் 2.68 பேருக்கு கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது.

நாட்டில் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது தினசரி கேஸ்களின் எண்ணிக்கை 4 லட்சத்தைக் கூட தாண்டியது. இருப்பினும், அதன் பிறகு வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது.

இருப்பினும், ஓமிக்ரான் கொரோனாவுக்கு பின்னர் நிலைமை மீண்டும் மோசமாகத் தொடங்கியுள்ளது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பும், பாசிட்டிவ் விகிதமும் மீண்டும் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

India added 2.68 lakh new Covid cases in last 24 hours. India's daily positivity rate was recorded at 16.66 per cent while the weekly positivity rate was recorded at 12.84 per cent.