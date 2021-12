எந்த நாட்டை விடவும் இந்தியாவிற்குதான், ரஷ்யா அதிக ஒத்துழைப்பு! மோடியுடனான சந்திப்பில் புடின் பேச்சு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியா ஒரு சக்தி மிக்க நாடு, அதனுடன் ரஷ்யாவின் உறவு எதிர்காலத்திலும் தொடரும் என்று அந்த நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் புடின் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கிடையே ஆண்டுதோறும் சந்திப்பு நடைபெறுவது வழக்கம். ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு இந்த மாநாடு நடைபெறவில்லை. ஒத்திவைக்கப்பட்ட அந்த சந்திப்பு இன்று டெல்லியில் நடைபெற்றது.

இதில் பங்கேற்பதற்காக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் டெல்லி வந்துள்ளார். டெல்லியில் உள்ள, ஹைதராபாத் ஹவுஸ் மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் விளாடிமிர் புடின் இருவரும் சந்தித்து பேசினர். 2019ம் ஆண்டுக்கு பிறகு இரு தலைவர்களும் நேரடியாக சந்தித்துக் கொள்வது இதுதான் முதல் முறை என்பதால் இந்த சந்திப்பு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. The relations between our nations are growing and I am looking into the future: Russian President Vladimir Putin in meeting with PM Narendra Modi in Delhi.