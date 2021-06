வாய்ப்பில்லை ராஜா..நாட்டில் வேக்சின் பணி படுமந்தம்..அனைவருக்கும் வேக்சினுக்கு இதை கட்டாயம் செய்யனும்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா பரவல் கடந்த சில நாட்களாக அதிகரிக்கவில்லை என்றாலும்கூட தடுப்பூசி பணிகள் மிக மெதுவாக நடைபெறுவதால், கொரோனா 3ஆம் அலை குறித்த கவலை அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை கடந்த சில மாதங்களாக மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மட்டும் நான்கு லட்சம் வரை கூட சென்றது.

தற்போதுதான் கொரோனா பரவல் மெல்லக் கட்டுக்குள் வருகிறது. இந்தச் சூழலில் கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

கொரோனா தடுப்பூசி போட காத்திருக்க வேண்டாம் - மாநகராட்சி இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம்

English summary

CRISIL said India would have to increase its vaccination speed by three times to meet the target of inoculating all adults by the end of 2021. CRISIL also said that scaling up the vaccination drive quickly can help jumpstart the Indian economy.