நாடு முழுவதும் தீயாக பரவும் கொரோனா..ஒரே நாளில் 7,240 பேர் பாதிப்பு - 32,498 பேருக்கு சிகிச்சை

டெல்லி: இந்தியாவில் புதிதாக 7,240 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனா தொற்றில் இருந்து ஒரே நாளில் 3,591 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். கொரோனாவால் நாடு முழுவதும் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

மகாராஷ்டிரா, கேரளா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் தினசரி பாதிப்பு 3 மாதங்களுக்கு பிறகு நேற்று 5 ஆயிரத்தை தாண்டி இருந்தது. நேற்று 5,233 பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று புதிய பாதிப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

இன்று காலை 9 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதித்தவர்கள், குணமடைந்தோர், பலியானோர், இறப்பு விகித நிலவரம் குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

There are 7,240 new cases of corona in India. 3,591 people were cured in a single day from the corona infection. Eight people have died across the country from the corona. In India, 32,498 people are being treated in hospitals for corona infection.