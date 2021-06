நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டில் அதிக கொரோனா கேஸ்கள்.. மகாராஷ்டிராவிற்கு 2வது இடம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: திங்கட்கிழமையான நேற்று இரவு 9.30 மணி வரை இந்தியாவில் 58,463 கொரோனா கேஸ்களும், 2,698 இறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன.

இதன்மூலம், நாட்டில் இதுவரை மொத்தம் 2,95,68,540 கேஸ்களும், 3 லட்சத்து 77,027 இறப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக 12,772 புதிய தொற்று நேற்று பதிவானது. நேற்று மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கையில் கோவை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 1,728 பேருக்கு தொற்று உறுதியானது. மாவட்டத்தில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 269 ஆக உயர்ந்தது.

English summary

As of 9.30 pm on Monday, there were 58,463 corona cases and 2,698 deaths in India. As a result, a total of 2,95,68,540 cases and 3 lakh 77,027 deaths have been reported in the country so far. Tamil Nadu recorded the highest number of 12,772 new infections in the country yesterday. Maharashtra (8,129) and Kerala (7,719) registered cases.