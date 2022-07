உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோம்.. இலங்கை மக்களுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும்.. மத்திய அரசு உறுதி!

Delhi

டெல்லி: இலங்கையின் சூழலை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும், இந்த சூழலை கடக்க முயற்சிக்கும் மக்களுடன் இந்தியா துணை நிற்கும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடிக்கு எதிராக அந்நாட்டு மக்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஏப்ரல் 9ம் தேதி தொடங்கிய மக்கள் போராட்டம் காரணமாக பிரதமராக இருந்த மகிந்த ராஜபக்சே பதவி விலகினார். இதையடுத்து புதிய பிரதமராக ரணில் விக்கிரமசிங்கே பொறுப்பேற்றார். இந்த நிலையில் பொதுமக்கள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக மீண்டும் தீவிர போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

We continue to follow closely the recent developments in Sri Lanka. India stands with the people of Sri Lanka as they seek to realize their aspirations for prosperity and progress through democratic means and values says Ministry of External Affairs.