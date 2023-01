"கேங்மேன்" பணிகள்.. திருநங்கைகளுக்காக முதன் முறையாக விதிகளை தளர்த்திய இந்திய ரயில்வே.. சூப்பர்

புதிய விதிகள் இனி வரும் லெவல்-1 தேர்வுகளுக்கும் பொருந்தும் என்று ரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது

டெல்லி: தற்போது நடைபெற்று முடிந்துள்ள ரயில்வே கேங்மேன் பணிக்கான உடல் திறன் தகுதி தேர்வில்(PET) பங்கேற்ற திருநங்கை ளுக்கு இந்திய ரயில்வே சில தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த தளர்வுகளை பல்வேறு தரப்பினர் வரவேற்றுள்ளனர்.

சர்வதேச அளவில் பெரிய ரயில் போக்குவரத்தை கொண்டுள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. இந்திய ரயில்வே சுமார் 68,103 கி.மீ தொலைவுக்கு நாளொன்றுக்கு சுமார் 13,169 பயணிகள் ரயில்களையும் 8,479 சரக்கு ரயில்களையும் இயக்குகிறது. பயணிகளில் ரயில் ஒரு நாளைக்கு 23 கோடி பேரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கிறது. இதற்கு அசாத்தியமான உழைப்பு திறன் தேவைப்படுகிறது.

எனவேதான் இந்திய ரயில்வேயில் சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பணியாற்றுகிறார்கள். இந்நிலையில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் அவ்வப்போது பணியாட்கள் பணிக்காலம் முடிந்து வெளியேறி வருகின்றனர். இதனால் காலி பணியிடங்கள் உருவாகின்றன. இதனை நிரப்பும் விதமாக அவ்வப்போது ரயில்வே நிர்வாகம் புதுப்புது அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது.

The Indian Railways has announced some relaxations for the transgenders who appeared in the Physical Ability Efficiency Test (PET) for the Railway Gangman job which is currently over. These relaxations have been welcomed by various parties.