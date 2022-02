டெல்டாவோ ஓமிக்ரானோ.. அனைத்து கொரோனா வைரஸ்களுக்கும் இனி ஒரே தடுப்பூசி.. அசத்திய இந்திய விஞ்ஞானிகள்..!

Delhi

டெல்லி : டெல்டா, ஓமிக்ரான் உள்ளிட்ட எந்த வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸாக இருந்தாலும் அவற்றை எதிர்த்து செயல்படும் வகையில் ஆற்றல் கொண்ட தடுப்பூசியை இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனாவை தொடர்ந்து தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் உலகநாடுகள் பலவற்றில் தனது கோர தாண்டவத்தை தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு அதிகமாகவே உள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து வந்தாலும், பலி எண்ணிக்கை சற்று கவலையளிக்கும் விதமாக அதிகரித்து வருகிறது. தமிழகத்திலும் இதே நிலைதான் நீடிக்கிறது. தற்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தடுப்பூசிகள் மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

