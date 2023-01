சிந்து நதி நீர் பங்கீடு ஒப்பந்தத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

டெல்லி: கடந்த 1960 ஆம் ஆண்டு போடப்பட்ட சிந்து நதி நீர் பங்கீடு ஒப்பந்தத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. நதி நீர் பங்கீடு ஆணையத்தின் ஆணையர்கள் வழியாக நேற்று முன் தினம் (ஜனவரி.25) இந்த நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இமய மலைத் தொடரின் கைலாஷ் மலையில் மேற்கு திபெத் பகுதியில் உருவாகும் சிந்து நதி ஆசியாவின் மிக நீண்ட ஆறுகளில் ஒன்றாக உள்ளது.

சிந்து ஆறு லடாக் வழியாக பாய்ந்து, காஷ்மீர் மற்றும் பாகிஸ்தானின் வடக்கு பகுதிகள் வழியாக சென்று அரபிக்கடலில் கலக்கிறது.

