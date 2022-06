‘வேற கம்பெனில இண்டர்வியூ..’ மேலதிகாரியிடம் நேர்மையாக லீவு கேட்ட ஊழியர்.. குவியும் பாராட்டு!

Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி: தனது மேலதிகாரியிடம் ஊழியர் ஒருவர் வித்தியாசமாக விடுமுறை கேட்ட விண்ணப்பக் கடிதம் இணையத்தில் வைரலாகி இருக்கிறது.

நமது பள்ளிப் பருவத்தில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட பாடங்களில் காலத்தால் மறக்க முடியாதது காய்ச்சல் விடுமுறைக் கடிதம்தான். 'சார் ஐயம் சபரிங் பிரம் பீவர்..' என்ற அந்த விடுமுறை விண்ணப்பக் கடிதத்தை பாதித் தூக்கத்தில் தட்டி எழுப்பிக் கேட்டால்கூட, கடகடவென சொல்ல முடியும். காரணம் அந்தளவிற்கு அதைப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக் காலத்தில் பயன்படுத்தியது தான்.

சிலர் ஆள் வளர்ந்தாலும்கூட, இந்த கடிதத்தை விட மாட்டார்கள். என்ன காரணத்திற்காக விடுப்பு எடுத்தாலும்கூட, அலுவலகத்திலும் இதே கடிதத்தை சமர்ப்பிப்பவர்கள் இப்பவும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்களில் இருந்து மாறுபட்டு, தான் மற்றொரு நிறுவனத்தின் நேர்காணலுக்குச் செல்கிறேன் என உண்மையான காரணத்தைக் கூறி, ஊழியர் ஒருவர் தனது மேலதிகாரிக்கு விடுப்பு விண்ணப்பம் அனுப்பி இருப்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது

English summary

An honest leave application has surfaced on the internet and has now gone viral. The application has gone viral by a Twitter user named Sahil. “My juniors are so sweet, asking me for leave to attend an interview," he wrote in the caption.