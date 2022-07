நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு.. 3 நாட்களில் 11 மணி நேரம்.. சோனியா காந்தியிடம் நடத்திய விசாரணை என்ன?

Delhi

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்றாம் நாள் விசாரணை நிறைவடைந்துள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது. ஆனால் அப்போது அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்ததால், அமலாக்கத்துறை முன் ஆஜராகவில்லை. இதையடுத்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்த சோனியா காந்தி, கடந்த 21-ந் தேதி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் முதல்முறையாக ஆஜரானார்.

The investigation conducted by the Enforcement Directorate against Sonia Gandhi in the National Herald case is over. Congress President Sonia Gandhi was interrogated by the Enforcement Directorate for the third day. The enforcement department interrogated Sonia Gandhi for a total of 11 hours in 3 days