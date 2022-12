ஆட்டம் காட்டும் கொரோனா BF7! மறுபடியும் செட்டப்பை மாத்தனுமா? வருமா அடுத்த அலை? நிபுணர்கள் சொல்வதென்ன?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உலகம் முழுவதும் கொரோனா பிஎஃப் 7 வகை ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் இந்தியாவிலும் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் மீண்டும் கடந்த அலைகளைப் போல மீண்டும் ஒரு அலை வருமா? லாக்டவுன் போன்றவற்றிற்கு சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறதா? என்பது குறித்து நிபுணர்கள் விளக்கம் அளித்து இருக்கின்றனர்.

2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதன்பிறகு படிப்படியாக உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பரவி மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பையும், உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

சில நாட்கள் ஓய்வுக்கு பின்னர் மீண்டும் இரண்டாவது அலை, மூன்றாவது அலை என தனது ஆட்டத்தை காட்டத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக அதளபாதாளத்தை நோக்கிச் சென்றது.

English summary

Corona BF7 Omicron virus is spreading rapidly all over the world and it has been detected in India which has caused a great shock. At the same time, will there be another wave like the previous waves in India? Are there potential components to lockdowns? Experts have explained about it.