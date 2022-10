இந்து, கிறித்துவ மதங்களிலும் 'ஜிகாத்' இருக்கிறது - சிவராஜ் பாட்டீல் கருத்தால் புதிய சர்ச்சை

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "இஸ்லாத்தில் மட்டுமல்ல.. இந்து, கிறித்துவ மதங்களிலும் 'ஜிகாத்' இருக்கிறது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சிவராஜ் பாட்டீல் கூறியுள்ள கருத்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நாட்டில் சமீபகாலமாக இந்து - முஸ்லிம் மதங்களை சம்பந்தப்படுத்தி வெறுப்பு பிரச்சாரங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. மதங்களை பற்றி கூறப்படும் கருத்துகள், பெரும் சர்ச்சைகளுக்கும், பிரச்சினைகளுக்கும் காரணமாகி விடுகின்றன.

இதுபோன்ற சூழலில், சிவராஜ் பாட்டீலின் 'ஜிகாத்' குறித்த பேச்சு பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு வித்திட்டுள்ளது. மேலும், பாஜக உள்ளிட்ட வலதுசாரி கட்சிகளும், அமைப்புகளும் அவருக்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றன.

English summary

Congress leader Shivraj patil said that jihad is not only in quran but in Bhagwad gita and in christianity. His speech erupted controvesy now.