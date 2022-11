'குஜராத் தேர்தல்' பாஜகவின் இரட்டை என்ஜின் வஞ்சகத்தில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவோம்.. ராகுல் பரபர!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பாதயாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி, குஜராத் தேர்தலில் பாஜகவின் இரட்டை என்ஜின் என்ற வஞ்சகத்தில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவோம் என்றும், எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.500, 10 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள், ரூ. 3 லட்சம் வரையிலான விவசாயக்கடன்கள் தள்ளுபடி என வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளார்.

182- தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5-ஆம் தேதி என இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

கிண்டல் பண்ணுவாங்கம்மா.. 'அவங்களே கப்சிப்.. இப்போ வேணாம்’.. சசிகலா திட்டத்தை 'புஸ்’ ஆக்கிய ஸ்டாலின்!

English summary

Rahul Gandhi, who is on a padayatra, said that he will save the people from the deception of BJP's double engine in the Gujarat elections.