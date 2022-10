‛‛அம்மா..’’உங்களை பற்றி பாட்டி இந்திரா காந்தி சொன்னது உண்மைதான்.. சோனியாவை நினைத்து உருகிய ராகுல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து சோனியா காந்தி விலகிய நிலையில் அவரை பற்றி தனது பாட்டியான மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி கூறிய விஷயத்தை ராகுல் காந்தி உணர்ச்சிப்பூர்வமாகவும், உருக்கமாவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பழம்பெரும் கட்சியாக காங்கிரஸ் உள்ளது. சுதந்திர இந்தியாவை அதிக ஆண்டு ஆட்சி செய்த கட்சியாக காங்கிரஸ் உள்ளது.

இருப்பினும் கடந்த 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தல் முதல் காங்கிரஸ் கட்சி சரிவை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளது. 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை இழந்தது. அதன்பிறகு 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது.

English summary

"Ma, Dadi once told me you were the daughter she never had. How right she was. I'm really proud to be your son," says Rahul Gandhi about his mother Sonia Gandhi.