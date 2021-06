'கிணற்றுதவளை'.. புரியாமைதான் பிரச்சனை.. ட்விட்டரில் மத்திய அமைச்சர், மதுரை எம்பி காரசார மோதல்

Delhi

டெல்லி :இந்திய தொல்லியல் துறையின் கல்வெட்டு ஆய்வு துறையில் காலியிட விவகாரத்தில் மதுரை தொகுதி எம்பி சு. வெங்கடேசன், மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் இடையே காரசார விவாதம் நடந்தது.

இந்திய தொல்லியல் துறையின் கல்வெட்டு ஆய்வுக்கென்று குறைந்தது 40 தொழில்நுட்ப பதவிகளை உருவாக்க கோரி மதுரை தொகுதி எம்பி சு. வெங்கடேசன், மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேலுக்கு கடிதம் அனுப்பி இருந்தார்.

அந்த கடிதத்தில், "இந்திய வரலாறு 98 சதவிகிதம் கல்வெட்டுகள் சார்ந்தே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மௌரியர்கள், சத்வகனர்கள், சுங்கர்கள், குஷனர்கள், குப்தர்கள் உள்ளிட்ட இந்தியாவை ஆண்ட வம்சாவழிகள் கல்வெட்டுகள் மூலமாகவே சமகால வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன. இதுவரை, இந்தியா முழுவதிலும் 80,000 கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இன்னும் நிறைய கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றன. 80,000 கல்வெட்டுகளில் சுமார் 70 சதவிகிதம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய திராவிட மொழிகளில் இருக்கின்றன. மீதி 30 சதவிகிதம் பிற மொழிகள்.

madurai mp venkatesan and Union Culture Minister Prakalat Singh Patel had a heated discussion on the vacancy in the manuscripts Department of the Archaeological Survey of India.