ஆணாதிக்க சமூகம்.. எதிர்ப்பு குரல் எரிமலையாய் வெடிக்கட்டும்.. ஹிஜாப்பால் கொதித்த பிரியங்கா சோப்ரா

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஈரானில் ஹிஜாப் சரியாக அணியாதததால் மாஷா அமினி என்பவரை போலீசார் தாக்கிய நிலையில் அவர் இறந்தார். இதனை கண்டித்தும், ஹிஜாப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் ஈரானில் பெண்கள் தொடர்ந்து போராடி வரும் நிலையில், ‛‛ஆணாதிக்க சமூகத்தில் எதிர்ப்பு குரல் எரிமலையாய் வெடிக்கட்டும்'' எனக்கூறி போராட்டத்துக்கு நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான்.. இஸ்லாமிய நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இங்கு பெண்களுக்கான உடை கட்டுப்பாடு கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. 7 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அனைவரும் ஹிஜாப்பை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும்.

பொது வெளியில் ஹிஜாப் அணிய தவறினால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள். இதற்கு பெண்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் அந்த நாட்டு அரசு அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை.

முன்பு மாஷா அமினி.. இப்போ ஹடிஸ் நஜாஃபி! சுட்டுக் கொன்ற ஈரான்! ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டத்தால் பதற்றம்

Mahsa Amini died in Iran after police beat her for not wearing hijab properly. Actress Priyanka Chopra has expressed her support for the protests by saying, Let the voice of protest erupt like a volcano in the patriarchal society'' while women continue to struggle in Iran against this and against the hijab.