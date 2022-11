மோடி சர்கார்..அரசு நிறுவனங்கள் “ஜீரோ” -வேலை “நோ”! இன்னுமா இந்தியா ஜொலிக்குது? காங். தலைவர் கார்கே

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: புதிதாத எந்த வேலைவாய்ப்பையும் உருவாக்காமல், எந்த பணியிடங்களையும் நிரப்பாமல் இந்தியா ஜொலித்து வருவதாக கூறுகிறார்கள் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்து இருக்கிறார்.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் சசி தரூரை வீழ்த்தி மல்லிகார்ஜுன கார்கே வெற்றி பெற்றார்.

தேர்தலில் வென்ற கையோடு கட்சி மறுசீரமைப்பு பணிகள், குஜராத், இமாச்சல பிரதேச மாநில தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார் கார்கே.

ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர்! மத்தியில் பாஜக இல்லாத ஆட்சி..காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே அதிரடி

English summary

Mallikarjun Kharge on Modi government PSU privatisation, "Modi Sarkar's systemic destruction of PSUs, 0 PSUs created, 23 PSUs up for privatisation, Permanent employees down from 14L to 9L, Contract workers up from 2.6L to 5L. No new jobs created, no vacancies filled, yet India is shining?"