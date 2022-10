மல்லிகார்ஜூன கார்கே விலகல்.. மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆகிறார் ப சிதம்பரம்?.. பரபரப்பு தகவல்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தற்போது மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கும் மல்லிகார்ஜூன கார்கே அப்பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளதால், அவருடைய மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியானது திக் விஜய்சிங் அல்லது ப சிதம்பரத்துக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் தேர்தல் வருகிற 17- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிட யாருடைய அனுமதியை பெற வேண்டியதில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சித் தலைமை அறிவித்தது.

இதையடுத்து முதல் நபராக சசி தரூர் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்தார். இதற்காக வேட்பு மனுவையும் தாக்கல் செய்துள்ள சசி தரூர், கட்சித்தலைவர் தேர்தலில் தனக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்.

English summary

As Mallikarjuna Kharge, who is currently the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, has resigned, there are reports that his position as the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha is going to be given to Dig Vijay Singh or P Chidambaram.